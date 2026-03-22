EN VIVO | Malacateco vs. Aurora por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026

Malacateco cierra este domingo la actividad de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 recibiendo a Aurora FC en el estadio Santa Lucía a las 8:00 de la noche. El partido marca el debut oficial del costarricense Minor Díaz al frente de los Toros de Malacatán, quien llegó al club esta semana tras la destitución de Roberto Montoya.

Malacateco llega al compromiso en el último lugar del Clausura 2026 con 12 puntos, en una situación que obliga al equipo a sumar puntos de manera urgente para salir del fondo de la tabla. El debut de Díaz llega en un momento límite para el club, que necesita una reacción inmediata en la segunda vuelta del torneo.

Aurora FC, dirigido por Saúl Phillips, llega en la undécima posición con 14 puntos y también necesita sumar para alejarse de la zona baja de la tabla. Los aurinegros buscarán aprovechar la visita a un Malacateco que atraviesa su peor momento de la temporada para sumar tres puntos que los alejen del peligro.

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