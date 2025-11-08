EN VIVO| Malacateco vs. Aurora por la jornada 19 del torneo Apertura 2025

Fútbol Nacional

La noche de este sábado promete emociones fuertes en el estadio Santa Lucía, donde Deportivo Malacateco recibirá a Aurora a las 19:00 horas, en uno de los partidos más atractivos de la jornada 19 del Torneo Apertura 2025.

Malacateco juega de local ante Aurora. (Foto: Prensa Libre)

La noche de este sábado promete emociones fuertes en el estadio Santa Lucía, donde Deportivo Malacateco recibirá a Aurora a las 19:00 horas, en uno de los partidos más atractivos de la jornada 19 del Torneo Apertura 2025. Ambos equipos llegan con objetivos claros: los toros buscan escalar posiciones en la tabla, mientras que los aurinegros intentarán no ceder terreno en la parte alta.

Malacateco atraviesa un momento de mejora futbolística, con resultados que han devuelto la confianza a su afición. El conjunto fronterizo sabe que jugar en casa puede ser una ventaja importante y buscará imponer su estilo desde los primeros minutos.

