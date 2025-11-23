EN VIVO| Malacateco vs. Comunicaciones por la jornada 21 del torneo Apertura 2025

EN VIVO| Malacateco vs. Comunicaciones por la jornada 21 del torneo Apertura 2025

La jornada dominical continúa con un partido de alto interés en el estadio Santa Lucía, donde Malacateco recibe a Comunicaciones a las 3 de la tarde.

Malacateco recibe a Comunicaciones en la jornada 21. (Foto: Prensa Libre)

La jornada dominical continúa con un partido de alto interés en el estadio Santa Lucía, donde Malacateco recibe a Comunicaciones a las 3 de la tarde. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar puntos en una recta final decisiva del torneo Apertura 2025. Para Comunicaciones, el encuentro representa una de las últimas oportunidades para lograr meterse en la lucha por un lugar en la fase final.

