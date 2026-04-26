EN VIVO | Malacateco vs. Comunicaciones por la jornada 22 del Torneo Clausura 2026

Malacateco y Comunicaciones se miden este domingo en el Estadio Santa Lucía en un partido con implicaciones directas en la tabla acumulada. Los Toros llegan con 50 puntos en la zona de peligro y necesitan imperiosamente los tres puntos para salvar la categoría, mientras que Comunicaciones, ya salvada matemáticamente con 55 unidades, llega con la tranquilidad de quien no tiene nada que perder.

Para Malacateco el partido es prácticamente una final. Los Toros buscan evitar cortar 26 años de permanencia en la Liga Nacional y saben que cualquier resultado que no sea una victoria los deja expuestos a descender dependiendo de los resultados de Guastatoya y Mictlán en sus respectivos compromisos. Comunicaciones, por su parte, querrá cerrar el torneo de la mejor manera posible antes de enfocar sus energías en la liguilla del Clausura 2026.

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