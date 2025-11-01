EN VIVO| Malacateco vs. Marquense por la jornada 17 del torneo Apertura 2025

Malacateco y Marquense se medirán este sábado a partir de las 19:00 horas en el Estadio Santa Lucía, en el marco de la jornada 17 del Torneo Apertura 2025. Este encuentro corresponde al clásico conocido como “Clásico de Amistad”, un duelo con historia y rivalidad regional que siempre genera expectativas entre los aficionados.

Malacateco llega a este partido tras resultados irregulares en las últimas fechas. El equipo busca recuperar consistencia y puntos que le permitan mantenerse competitivo en la lucha por la clasificación a la fase final del torneo. La localía será un factor clave, ya que el club ha mostrado un desempeño más sólido como anfitrión.