EN VIVO | Malacateco vs. Mixco por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026

Malacateco y Mixco se miden este sábado a las 7:00 de la noche en el segundo partido de la jornada 13 del Torneo Clausura 2026. Los Toros de Malacatán reciben a los Chicharrones en un duelo donde ambos equipos llegan con motivaciones distintas en la tabla.

Malacateco llega en el undécimo lugar del Clausura 2026 con 12 puntos, en la zona baja de la clasificación. En la tabla acumulada, los Toros acumulan 43 unidades en el séptimo lugar, posición que los mantiene fuera del descenso pero que deberán cuidar en las jornadas que restan de la segunda vuelta.

Mixco, por su parte, llega en mejor posición. Los Chicharrones acumulan 16 puntos en el quinto lugar del Clausura 2026 y 60 unidades en la tabla acumulada, donde ocupan el segundo lugar. Una victoria de visita los mantendría en la pelea por los primeros lugares del torneo.

Sigue el minuto a minuto de este partido a través de Prensa Libre aquí: