EN VIVO| Malacateco vs. Municipal por la quinta jornada del torneo Apertura 2025

La quinta jornada de la Liga Nacional continúa este sábado 16 de agosto con un duelo que genera expectativas en la afición. Malacateco recibirá a Municipal a las 11:00 horas en el Estadio Israel Barrios, debido a la sanción aplicada al estadio de Santa Lucía tras los incidentes registrados en la jornada 3 cuando Malacateco enfrentó a Mixco.

Malacateco llega a este partido con confianza después de conseguir su primera victoria del torneo en la jornada pasada, superando a Guastatoya como visitante. Por su parte, Municipal presenta un panorama sólido tras empatar en el reciente Clásico Nacional y asegurar un triunfo en la Copa Centroamericana. El equipo rojo busca mantener la regularidad y extender su buen momento en la Liga Nacional.