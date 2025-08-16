Fútbol Nacional
EN VIVO| Malacateco vs. Municipal por la quinta jornada del torneo Apertura 2025
Malacateco y Municipal se enfrentan en el Israel Barrios. (Foto: Prensa Libre)
La quinta jornada de la Liga Nacional continúa este sábado 16 de agosto con un duelo que genera expectativas en la afición. Malacateco recibirá a Municipal a las 11:00 horas en el Estadio Israel Barrios, debido a la sanción aplicada al estadio de Santa Lucía tras los incidentes registrados en la jornada 3 cuando Malacateco enfrentó a Mixco.
Malacateco llega a este partido con confianza después de conseguir su primera victoria del torneo en la jornada pasada, superando a Guastatoya como visitante. Por su parte, Municipal presenta un panorama sólido tras empatar en el reciente Clásico Nacional y asegurar un triunfo en la Copa Centroamericana. El equipo rojo busca mantener la regularidad y extender su buen momento en la Liga Nacional.