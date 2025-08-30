EN VIVO: Achuapa y Malacateco igualan 1 a 1

Con el gol de Vitor Alves, Achuapa empató al minuto 65 frente a Malacateco, el partido disputado en el Estadio Santa Lucía. Para el equipo local había logrado abrir el marcador Marlon Chun, al minuto 42.

Así llegan Malacateco y Achuapa

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco cayó 1 a 4 ante Marquense en el Marquesa de la Ensenada. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 12 en su portería .

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Comunicaciones. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 5 en su arco.

El local está en el décimo primer puesto con 4 puntos (1 PG – 1 PE – 4 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (2 PG – 3 PE – 1 PP).

El partido en el Estadio Santa Lucía fue dirigido por el árbitro Orlando Alvarado.

José Guadalupe Cruz presentó una alineación 4-4-2 con Miguel Jiménez en la portería; Marlon Chun, Brayan Morales, Víctor Torres y Vidal Paz en la línea defensiva; Kenneth Cerdas, Franklin Quinteros, José Ortiz y Ángel López en el mediocampo; y José Franco y Joshua Trigueño en la delantera.

Por su parte, el entrenador Martín García ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Ederson Cabezas; Randall Corado, Carlos Castrillo, Dayron Suazo, Kevin Castillo como defensores; Isaías de León, Yeison Carabali, Vitor Alves, Erick Sánchez y Alexis Matta como centrocampistas; y Agustín Maziero como delantero.