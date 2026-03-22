EN VIVO: Aurora FC le gana a Malacateco 1 a 0

Con un gol de Alex Díaz en el minuto 30, Aurora FC vence 1 a 0 a Malacateco.

La previa del encuentro entre

Malacateco

y

Aurora FC

por

Clausura 2026 :



Así llegan Malacateco y Aurora FC

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

Malacateco no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Mictlán. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Aurora FC viene de caer en su estadio ante Guastatoya por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 derrotas y 2 empates, en los que pudo anotar 2 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.

El local está en el décimo segundo puesto con 12 puntos (3 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (3 PG – 5 PE – 6 PP).

El árbitro designado para el encuentro fue Diego Ojer González.

Formación de Malacateco hoy

El equipo dirigido por Mínor Díaz plantea su juego con una formación 4-4-2 con Miguel Jiménez en el arco; Dilan Palencia, Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres y Andru Morales en defensa; Andy Soto, José Ochoa, Frank De León y Ángel López en el medio; y Byron Angulo y Luis Martínez en la delantera.

Formación de Aurora FC hoy

Por su parte, los conducidos por Saúl Phillip se paran en la cancha con una estrategia 4-5-1 con Liborio Sánchez defendiendo la portería; Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jafet Soriano, Alex Díaz en la zaga; Jorge Ticurú, José Luis Vivas, Lenin González, Nicolas Lovato y Daniel Baján en el centro del campo; y con Gabriel Grajeda en el ataque.