EN VIVO: Malacateco y Cobán Imperial están jugando por la fecha 20 del Clausura: 0-0

Tarjetas Amarillas:

Malacateco (1)

VS

Cobán Imperial (2)

La previa del encuentro entre

Malacateco

y

Cobán Imperial

por

Clausura 2026 :



Así llegan Malacateco y Cobán Imperial

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

Malacateco recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Achuapa. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 4 goles y registró 2 a favor.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Cobán Imperial y Guastatoya, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 empates y 1 partido perdido. Marcó 2 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 16 puntos (4 PG – 4 PE – 11 PP), mientras que el visitante tiene 29 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (7 PG – 8 PE – 4 PP).

El juez seleccionado para el partido en el Estadio Santa Lucía fue Cristopher Corado.

Formación de Malacateco hoy

Mínor Díaz propuso una alineación 4-4-2 con Miguel Jiménez en el arco; Andru Morales, Víctor Torres, Carlos Pérez Ochoa y Brayan Morales como defensores; José Ochoa, Andy Soto, Kevin Ramírez y Gabino Vásquez como centrocampistas; y Matías Roskopf y Ángel López como delanteros.

Formación de Cobán Imperial hoy

Por su parte, Martín García se decidió por un esquema 4-5-1, con Tomás Casas defendiendo el arco; Blady Aldana, Marcos Acosta, Thales Moreira, Eduardo Soto como zagueros; Marco Rivas, Byron Leal, Bryan Lemus, Janderson Pereira y Oscar Mejía en el centro del campo; y con Uri Amaral como atacante.