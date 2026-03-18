EN VIVO: Marquense vuelve a convertir ante Cobán Imperial

En el minuto 48, Dylan Flores logra estirar la ventaja de Marquense frente a Cobán I.. El equipo local gana momentáneamente por 3 a 1.

Las estadísticas del encuentro entre Marquense y Cobán Imperial del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Marquense (1)

VS

Cobán Imperial (0)

Así llegan Marquense y Cobán Imperial

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Marquense venció por 2-1 a Achuapa. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 2 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 4 goles y ha podido vencer el arco rival 5 veces.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

Cobán Imperial viene de un triunfo 2 a 0 frente a Comunicaciones. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 empates. Sumó un total de 8 goles y le metieron 3 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 15 puntos (4 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 25 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (7 PG – 4 PE – 2 PP).

Orlando Alvarado fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Marquesa de la Ensenada.

El entrenador Omar Arellano Nuño salió a la cancha con una formación 4-4-2 con Javier Colli en la portería; Oscar Linton, Fernando Fuentes, Elías Vásquez y Marco Rodas en la línea defensiva; Dylan Flores, Josué Cano, Andy Ruiz y Miguel Escobar en el mediocampo; y David Chuc y Diego Casas en el ataque.

Por su parte, Martín García paró en el campo una estrategia 3-4-3 con Tomás Casas en el arco; Carlos Flores, Luis De León, Eduardo Soto como defensa; Diego Chen, Selvin Tení, Marco Rivas y Steven Paredes en la mitad; y con Julio Fajardo, Carlos Monges y Juan Carlos Winter en la delantera.