EN VIVO | Marquense vs. Antigua GFC por la jornada 4 del torneo Clausura 2026

Marquense recibirá este domingo a las 7:00 p.m. a Antigua GFC en San Marcos por la jornada 4 del Torneo Clausura 2026. Será un duelo vital entre dos equipos que atraviesan momentos complicados en diferentes aspectos de la competencia.

Antigua GFC llega como el peor equipo del Clausura 2026 a pesar de ser el vigente bicampeón. Los panzaverdes ocupan el último lugar de la tabla con apenas un punto en tres jornadas disputadas, producto de un empate y dos derrotas. El equipo dirigido por Mauricio Tapia busca desesperadamente su primer triunfo del torneo para salir del mal momento.

Por su parte, Marquense comparte las últimas posiciones de la tabla acumulada junto a Comunicaciones, ambos con 26 puntos. Los rojinegros necesitan sumar de a tres en casa para mejorar su situación en la clasificación general que determina los descensos. Es un duelo de seis puntos entre dos instituciones que luchan por objetivos diferentes pero igualmente importantes.

Sigue el minuto a minuto del encuentro aquí: