EN VIVO| Marquense vs Aurora por la jornada 14 del torneo Apertura 2025

El estadio Marquesa de la Ensenada será el escenario donde este sábado se dispute el partido que cerrará la jornada 14 del torneo, con el duelo entre Marquense y Aurora a las 18:00 horas. Dos equipos con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar para no perder terreno en la clasificación.

Marquense llega a este compromiso con la obligación de hacerse fuerte en casa. Los leones han tenido un rendimiento irregular en lo que va del campeonato y cada punto perdido como locales les ha costado caro. Por ello, el encuentro ante Aurora representa una oportunidad inmejorable seguir con el buen momento en el torneo.