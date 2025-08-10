EN VIVO| Marquense vs. Cobán Imperial por la cuarta jornada del torneo Apertura 2025

El estadio Marquesa de la Ensenada será testigo este domingo de un partido lleno de historia y expectativa: Marquense enfrentará a Cobán Imperial por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025.

Marquense recibe a Cobán Imperial. (Foto: Prensa Libre)

El estadio Marquesa de la Ensenada será testigo este domingo de un partido lleno de historia y expectativa: Marquense enfrentará a Cobán Imperial por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos importantes para escalar posiciones en la tabla y mantener sus aspiraciones intactas en la primera vuelta del campeonato.

La afición en San Marcos promete llenar las gradas y darle un ambiente especial al encuentro.

Miguel Linares

Apertura 2025 Datafactory Deportes Futbol nacional 
