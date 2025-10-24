EN VIVO| Marquense vs. Comunicaciones por la jornada 16 del torneo Apertura 2025

La jornada sabatina de la Liga Nacional cerrará con un enfrentamiento entre Marquense y Comunicaciones, programado para las 21:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada. Ambos equipos buscan tres puntos importantes para mejorar sus posiciones en la tabla de la clasificación.

Comunicaciones llega al duelo con la urgencia de conseguir una victoria bajo el mando de su entrenador Iván Franco Sopegno. Por su parte, Marquense buscará hacerse fuerte en su casa, defendiendo el estadio Marquesa de la Ensenada y aprovechar la localía para sumar unidades que los alejen de los últimos lugares de la tabla.