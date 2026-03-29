EN VIVO | Marquense vs. Comunicaciones por la jornada 16 del Torneo Clausura 2026

Marquense y Comunicaciones cierran la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 este domingo en el Estadio Marquesa de la Ensenada, en un duelo que trasciende los tres puntos del certamen. Los Leones de Omar Arellano reciben a los Cremas de Marco Antonio Figueroa en un partido con la tabla acumulada como telón de fondo y el fantasma del descenso como amenaza directa para uno de los dos equipos.

Marquense llega a este compromiso en una situación crítica. Los fronterizos ocupan el puesto 11 de la tabla acumulada con 41 puntos, uno de los dos lugares que al cierre del torneo significan el descenso directo a Primera División. Con cada jornada que pasa sin sumar, el margen para reaccionar se reduce, por lo que esta noche en casa representa una oportunidad que los Leones no pueden desperdiciar.

Comunicaciones, por su parte, llega en la octava posición de la tabla acumulada con 45 puntos, apenas cuatro unidades por encima de Marquense. Los Cremas no están completamente a salvo y saben que una derrota esta noche acercaría peligrosamente a los fronterizos en la lucha por la permanencia. En el Clausura 2026, los capitalinos marchan quintos con 25 puntos y buscan retomar la senda del triunfo tras un periodo irregular.

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