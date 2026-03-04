EN VIVO | Marquense vs. Guastatoya por la jornada 11 del Torneo Clausura 2026

Marquense recibirá esta noche, en el estadio Marquesa de la Ensenada, al conjunto de Guastatoya por la jornada 11 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará a las 18:00 horas, en un duelo clave para ambas escuadras que se encuentran inmersas en la lucha por el descenso.

Este partido será determinante para sus aspiraciones de permanecer en la máxima categoría del balompié nacional. El cuadro local, dirigido por Leonel Noriega, se encuentra actualmente en la última posición de la tabla acumulada con 31 unidades y buscará una victoria que le permita igualar al conjunto de Guastatoya, que por ahora es décimo en la pelea por evitar la zona roja con 34 puntos en el acumulado.

El encuentro promete ser intenso, con dos equipos obligados a sumar de a tres, ya que el empate no favorece a ninguno en su objetivo de alejarse del descenso.