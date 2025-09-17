En vivo: Marquense vs. Guastatoya, sigue el en vivo del partido de la fecha 10 del Apertura 2025

Los Leones del Deportivo Marquense reciben este miércoles al cuadro de Guastatoya en el Estadio Marquense de La Ensenada, en un duelo clave del Torneo Apertura.

El conjunto occidental llega con buen ritmo, acumulando 12 puntos en lo que va del certamen, mientras que el equipo del “Pecho Amarillo” de Guastatoya buscará desesperadamente su primera victoria, ya que hasta el momento solo ha logrado sumar un punto en el torneo.

Este encuentro representa una oportunidad crucial para Guastatoya de cambiar el rumbo de su campaña, mientras que Marquense intentará consolidarse en los primeros puestos de la tabla.