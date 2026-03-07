EN VIVO | Marquense vs. Malacateco por la jornada 12 del Torneo Clausura 2026

Marquense y Malacateco cierran la actividad del sábado en el estadio Marquesa de la Ensenada a las 8:00 de la noche en la primera jornada de la segunda vuelta del Clausura 2026. Los Leones de San Marcos reciben a los Toros de Malacatán en un duelo donde el local llega con una necesidad urgente de puntos.

Marquense atraviesa el momento más complicado del torneo. Los Leones de San Marcos se ubican en el undécimo lugar del Clausura 2026 con 9 puntos y en el último lugar de la tabla acumulada con 32 unidades, posición que los coloca en zona de descenso. Cada partido que pasa sin sumar se convierte en un problema mayor para el conjunto sanmarquense.

Malacateco, por su parte, llega en mejor forma. Los Toros de Malacatán acumulan 12 puntos en el décimo lugar del Clausura 2026 y 43 unidades en la tabla acumulada, donde ocupan el séptimo lugar, fuera de la zona de peligro. Una victoria de visita los acercaría a los puestos de clasificación en la tabla del torneo.

