EN VIVO| Marquense vs. Malacateco por la sexta jornada del torneo Apertura 2025

Fútbol Nacional

El cierre de la jornada 6 del Torneo Apertura 2025 tendrá como protagonista el clásico más representativo de San Marcos: Marquense frente a Malacateco.

Marquense recibe a Malacateco en el clásico de la amistad. (Foto: Prensa Libre)

El cierre de la jornada 6 del Torneo Apertura 2025 tendrá como protagonista el clásico más representativo de San Marcos: Marquense frente a Malacateco. El partido se disputará este domingo a las 19:00 horas en el Estadio Marquesa de la Ensenada, en un duelo donde ambos equipos llegan con la necesidad de sumar tres puntos para escalar posiciones y evitar rezagarse en la clasificación.

Miguel Linares

Apertura 2025 CD Marquense Datafactory Deportes Deportivo Malacateco Futbol nacional 
Prensa Libre