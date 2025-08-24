EN VIVO| Marquense vs. Malacateco por la sexta jornada del torneo Apertura 2025

El cierre de la jornada 6 del Torneo Apertura 2025 tendrá como protagonista el clásico más representativo de San Marcos: Marquense frente a Malacateco. El partido se disputará este domingo a las 19:00 horas en el Estadio Marquesa de la Ensenada, en un duelo donde ambos equipos llegan con la necesidad de sumar tres puntos para escalar posiciones y evitar rezagarse en la clasificación.