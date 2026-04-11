Fútbol Nacional
EN VIVO | Marquense vs. Mictlán por la jornada 19 del torneo Clausura 2026
Los Leones de San Marcos reciben a los Conejos de Mictlán este sábado a las 9:00 PM en el Estadio Marquesa de la Ensenada en un partido vital para ambos en la lucha por la permanencia en la tabla acumulada.
Marquense y Mictlán cierran la noche del sábado en la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Marquesa de la Ensenada a las 9:00 PM en un duelo que tiene implicaciones directas en la tabla acumulada. Ambos equipos pelean por alejarse de la zona de peligro en la recta final del torneo y cada punto que se pierda puede ser determinante en la lucha por la permanencia.
Marquense llega en la novena posición del Clausura con 24 puntos y en la décima de la tabla acumulada con 47 unidades, en una situación que requiere sumar de manera urgente para no complicarse. Los Leones reciben a los Conejos con la ventaja de la localía y con la necesidad de aprovechar cada partido que les queda en casa.
Mictlán, por su parte, marcha séptimo en el Clausura con 25 puntos y octavo en la tabla acumulada con 49 unidades, igualado con Comunicaciones. Los Conejos vienen de un empate ante los Cremas en la jornada anterior y necesitan sumar los tres puntos para alejarse definitivamente de la zona de peligro en la recta final del certamen.
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