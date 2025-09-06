EN VIVO| Marquense vs. Mictlán por la octava jornada del torneo Apertura 2025

El torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continúa su marcha en medio de la fecha FIFA, y este sábado 6 de septiembre continúa la jornada 8 con el duelo entre Marquense y Mictlán, a disputarse a las 17:15 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada.

El conjunto de Marquense llega al encuentro con la urgencia de recuperar terreno tras la derrota sufrida en el Clásico de Occidente ante Xelajú en la fecha anterior. Por su parte, Mictlán viene de un empate sin goles frente a Municipal, en un partido muy disputado en Asunción Mita.