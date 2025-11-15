EN VIVO| Marquense vs. Mixco por la jornada 20 del torneo Apertura 2025

Marquense y Mixco se enfrentarán este sábado a las 20:00 horas en el estadio Marquesa de La Ensenada, en uno de los partidos más importantes de la jornada 20 del Torneo Apertura 2025. Ambos equipos llegan con objetivos distintos, pero con la urgencia de sumar en una recta final que empieza a definir posiciones.

El conjunto león buscará aprovechar su condición de local para obtener puntos que le permitan alejarse de los últimos lugares de la tabla. Marquense ha mostrado irregularidad en las últimas fechas y necesita reencontrarse con resultados positivos para no complicarse en la parte baja. Mixco, por su parte, llega con la motivación de depender de sí mismo para volver al liderato.