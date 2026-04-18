EN VIVO | Marquense vs. Municipal por la jornada 21 del Torneo Clausura 2026

Marquense y Municipal abren este sábado la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Marquesa de la Ensenada a las 8:00 PM en un duelo que enfrenta a dos equipos con objetivos muy distintos dentro del certamen. Los Leones de Omar Arellano reciben al líder de la tabla acumulada en un partido donde cada punto es determinante a falta de dos fechas para el cierre del torneo.

Municipal llega en la primera posición de la tabla acumulada con 80 puntos y en el tercer lugar del Clausura con 32 puntos, igualado con Mixco y Comunicaciones en la pelea por el liderato del certamen. Los Rojos de Mario Acevedo buscarán sumar de a tres en su visita a San Marcos para mantenerse en la pelea por el título del Clausura 2026 a falta de dos jornadas.

Marquense, por su parte, marcha en la sexta posición de la tabla acumulada con 53 puntos y séptimo en el Clausura con 30 unidades. Los Leones llegan con la motivación de haber sumado puntos importantes en las últimas jornadas y buscarán sorprender al líder de la acumulada aprovechando su condición de local en un partido que también tiene implicaciones en la clasificación del Clausura.

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