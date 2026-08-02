EN VIVO | Marquense vs. Municipal: siga el minuto a minuto de la segunda jornada del Apertura 2026

Marquense y Municipal se miden este domingo en el estadio Marquesa de La Ensenada en la segunda jornada del Torneo Apertura 2026. Los Leones dirigidos por el técnico mexicano Omar Arellano llegan sin puntos tras la derrota ante Antigua GFC y necesitan reaccionar ante su afición.

Municipal por su parte llega como uno de los equipos más sólidos del arranque del torneo tras vencer 2-0 a Mixco en la primera jornada. Los campeones vigentes dirigidos por Mario Acevedo buscarán su segunda victoria consecutiva para consolidarse en la cima de la tabla de clasificación.

Marquense sabe que una victoria ante el campeón vigente sería el mejor impulso posible para arrancar el campeonato con buen pie. Municipal en cambio llega con la confianza intacta y con la intención de demostrar que está listo para defender su título desde el inicio del Apertura 2026.

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