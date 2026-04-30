EN VIVO | Marquense vs. Xelajú MC: partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026

Marquense y Xelajú MC abren este jueves la segunda jornada de cuartos de final en el Estadio Marquesa de la Ensenada a las 4:30 PM en uno de los duelos más atractivos de la liguilla del Clausura 2026.

Los Leones de Omar Arellano cerraron la fase regular en la octava posición con 30 puntos y reciben al líder del certamen, mientras que Xelajú MC llega con 39 puntos y la confianza de haber sido el equipo más regular del torneo, aunque con la baja sensible de su portero titular Rubén Darío Silva por rotura de tendón de Aquiles.

Xelajú llega como el gran favorito de la serie con la ventaja de jugar todos sus partidos como líder del Clausura. Sin embargo, los Superchivos de Roberto Hernández deberán sobreponerse a la ausencia de algunas tantas bajas por lesión y afrontar un Marquense que en casa ha demostrado ser un rival complicado a lo largo del torneo. El partido de vuelta se disputará el domingo 3 de mayo a las 7:00 PM en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.

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