EN VIVO: ¡En juego el segundo tiempo! Marquense lidera 1-0 sobre Comunicaciones

Con gol de Diego Casas (48′ 1T), Marquense comienza el complemento arriba en el marcador.

Las estadísticas del encuentro entre Marquense y Comunicaciones del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Marquense (0)

VS

Comunicaciones (2)

Así llegan Marquense y Comunicaciones

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Marquense sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Antigua GFC. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y en 1 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 8 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Comunicaciones viene de perder contra Xelajú por 1 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades y ganó 2. Marcó 8 goles y recibieron 8.

El local se ubica en el noveno puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 7 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (8 PG – 1 PE – 6 PP).

El árbitro Cristopher Corado fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Marquense hoy

El estratega Omar Arellano Nuño apostó por una formación 5-4-1 con Javier Colli bajo los tres palos; Marco Rodas, Carlos Estrada, Oscar Linton, Fernando Fuentes y David Chuc en la zaga; Andy Ruiz, Josué Cano, Miguel Escobar y Diego Casas en el medio; y Dylan Flores como atacante.

Formación de Comunicaciones hoy

Por su parte, el entrenador Marco Figueroa planteó un esquema táctico 3-5-2 con Fredy Pérez en la portería; Elsar Martín, Walter García, Ernesto Monreal en la línea defensiva; Samuel Camacho, Jose Grajeda, Wilson Pineda, Walter Sandoval y Erick González en el mediocampo; y Omar Duarte y Janpol Morales en la delantera.