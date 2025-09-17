EN VIVO: Guastatoya sigue dominando la segunda mitad 2-0 ante Marquense

Ya se disputan los segundos 45 minutos, con victoria de Guastatoya ante Marquense. Emanuel Yori (13′ 1T) y Víctor Ávalos (17′ 1T) son los autores de los goles del 2 a 0 en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Las estadísticas del encuentro entre Marquense y Guastatoya del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Marquense (2)

VS

Guastatoya (4)

Así llegan Marquense y Guastatoya

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense no pudo ante Mixco en el Santo Domingo de Guzman. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Municipal. Con 4 partidos sin sumar puntos, acumula una cifra de 16 goles en contra y 2 a favor.

El anfitrión está en el noveno puesto con 11 puntos (3 PG – 2 PE – 4 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (1 PE – 8 PP).

Sergio Reyna Möller fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Formación de Marquense hoy

Walter González eligió una alineación 4-4-2 con Manuel Sosa en el arco; Brailin de León, Alex Cifuentes, Elías Vásquez y Aarón Navarro en defensa; Marvin Ceballos, William Amaya, José Joj y David Chuc en el medio; y Luis Zúñiga y Diego Casas en la delantera.

Formación de Guastatoya hoy

Por su parte, Pablo Centrone presentó un esquema táctico 4-3-3 con el portero Rubén Escobar; Gilder Cruz, Emanuel Yori, Keyner Agustín, Samuel Garrido en el muro defensivo; Marlon Sequén, José Almanza y Denilson Sánchez en el centro del campo; y Nelson García, Víctor Ávalos y Yordin Hernández como delanteros.