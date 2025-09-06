EN VIVO: Segunda mitad en juego: Marquense continúa ganando 1-0 a Mictlán

Marquense lleva la delantera frente a Mictlán en los segundos 45 minutos.

Las estadísticas del encuentro entre Marquense y Mictlán del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Marquense (4)

VS

Mictlán (3)

(4) VS (3) Tarjetas Rojas:

Marquense (0)

VS

Mictlán (1)

Así llegan Marquense y Mictlán

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense cayó 1 a 3 ante Xelajú en el Mario Camposeco. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Mictlán logró empatar 0-0 ante Municipal. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

El local está en el noveno puesto con 8 puntos (2 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (1 PG – 4 PE – 2 PP).

El partido en el estadio Marquesa de la Ensenada fue dirigido por el árbitro Bryan López Castellanos.

Formación de Marquense hoy

Walter González presentó una alineación 4-4-2 con Manuel Sosa en la portería; Valerio Morales, Fernando Fuentes, Oscar Linton y Aarón Navarro en la línea defensiva; Marvin Ceballos, Josué Cano, José Joj y David Chuc en el mediocampo; y Diego Casas y Luis Zúñiga en la delantera.

Formación de Mictlán hoy

Por su parte, el entrenador Adrián García Arias ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero John Faust; Juan Carlos Escobar, Renny Folleco, William Ramírez, Emerson Cabrera como defensores; Mario Grijalva, Daniel Santa, Elmer Monroy, Kendel Herrarte y Guillermo Chavasco como centrocampistas; y Robin Betancourth como delantero.