Mictlán domina a Guastatoya y le gana por 3 a 1

Mictlán vence por 3 a 1 a Guastatoya, en el estadio David Cordon Hichos, en el marco de la fecha 6 del Apertura. El primer gol de Mictlán lo hizo Kendel Herrarte, después de una jugada (12′ 1T). El segundo tanto fue de Osman Salguero, también tras una jugada (9′ 2T). Guastatoya achicó distancias en el marcador con Marlon Sequén (12′ 2T), con un remate desde los doce pasos. Sin embargo, no logró revertir el resultado parcial y terminó perdiendo por 3 a 1 cuando Daniel Santa ejecutó un penal en el minuto 18 del segundo tiempo.

Kendel Herrarte fue la figura del partido. El mediocampista de Mictlán fue el autor de 1 gol.

Otro jugador importante en el partido fue Osman Salguero. El mediocampista de Mictlán fue el autor de 1 gol.

El director técnico de Guastatoya, Ariel Sena, planteó una estrategia 4-3-3 con Rubén Escobar en el arco; Dilan Palencia, Marlon Sequén, Ricardo Blanco y Víctor Armas en la línea defensiva; Keyshwen Arboine, Yordin Hernández y Herberth Morales en el medio; y Nelson García, Denilson Sánchez y Hristopher Robles en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Adrián García Arias se pararon con un esquema 4-4-2 con John Faust bajo los tres palos; César Madrid, William Ramírez, Bryan Menéndez y Renny Folleco en defensa; Guillermo Chavasco, Osman Salguero, Daniel Santa y Kendel Herrarte en la mitad de cancha; y Robin Betancourth y William Fajardo en la delantera.

El árbitro Diego Ojer González fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Guastatoya visitará a Mixco y Mictlán jugará de local frente a Municipal en el estadio Estadio La Asunción.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 1 punto y en el décimo segundo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 6 unidades y ocupa el octavo lugar en el torneo.

Cambios en Guastatoya

45′ 2T – Salieron Hristopher Robles por Víctor Ávalos, Denilson Sánchez por Gutemberg y Dilan Palencia por Kevyn Aguilar

70′ 2T – Salió Yordin Hernández por Kevin Aladesanmi

82′ 2T – Salió Keyshwen Arboine por José Almanza

Amonestados en Guastatoya:

26′ 1T José Almanza y 39′ 2T Víctor Armas

Expulsado en Guastatoya:

20′ 2T Ricardo Blanco (Roja directa)

Cambios en Mictlán

60′ 2T – Salió William Fajardo por Cesar Chinchilla

72′ 2T – Salieron Bryan Menéndez por Emerson Cabrera y Osman Salguero por Mario Grijalva

78′ 2T – Salió Kendel Herrarte por Juan Osorio

Amonestados en Mictlán: