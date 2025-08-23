Mictlán domina a Guastatoya y le gana por 3 a 1

Kendel Herrarte fue la figura del partido. El mediocampista de Mictlán fue el autor de 1 gol.
Otro jugador importante en el partido fue Osman Salguero. El mediocampista de Mictlán fue el autor de 1 gol.
El director técnico de Guastatoya, Ariel Sena, planteó una estrategia 4-3-3 con Rubén Escobar en el arco; Dilan Palencia, Marlon Sequén, Ricardo Blanco y Víctor Armas en la línea defensiva; Keyshwen Arboine, Yordin Hernández y Herberth Morales en el medio; y Nelson García, Denilson Sánchez y Hristopher Robles en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Adrián García Arias se pararon con un esquema 4-4-2 con John Faust bajo los tres palos; César Madrid, William Ramírez, Bryan Menéndez y Renny Folleco en defensa; Guillermo Chavasco, Osman Salguero, Daniel Santa y Kendel Herrarte en la mitad de cancha; y Robin Betancourth y William Fajardo en la delantera.
El árbitro Diego Ojer González fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha Guastatoya visitará a Mixco y Mictlán jugará de local frente a Municipal en el estadio Estadio La Asunción.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 1 punto y en el décimo segundo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 6 unidades y ocupa el octavo lugar en el torneo.
Cambios en Guastatoya
- 45′ 2T – Salieron Hristopher Robles por Víctor Ávalos, Denilson Sánchez por Gutemberg y Dilan Palencia por Kevyn Aguilar
- 70′ 2T – Salió Yordin Hernández por Kevin Aladesanmi
- 82′ 2T – Salió Keyshwen Arboine por José Almanza
Amonestados en Guastatoya:
- 26′ 1T José Almanza y 39′ 2T Víctor Armas
Expulsado en Guastatoya:
- 20′ 2T Ricardo Blanco (Roja directa)
Cambios en Mictlán
- 60′ 2T – Salió William Fajardo por Cesar Chinchilla
- 72′ 2T – Salieron Bryan Menéndez por Emerson Cabrera y Osman Salguero por Mario Grijalva
- 78′ 2T – Salió Kendel Herrarte por Juan Osorio
Amonestados en Mictlán:
- 25′ 1T Renny Folleco (Conducta antideportiva), 28′ 1T John Faust, 42′ 1T Guillermo Chavasco y 4′ 2T Bryan Menéndez