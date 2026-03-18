EN VIVO: ¡En juego el segundo tiempo! Mictlán lidera 1-0 sobre Malacateco

Con gol de William Fajardo (11′ 1T), Mictlán comienza el complemento arriba en el marcador.

Las estadísticas del encuentro entre Mictlán y Malacateco del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Mictlán (2)

VS

Malacateco (2)

Así llegan Mictlán y Malacateco

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

Mictlán sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Guastatoya. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

Malacateco viene de perder contra Mixco por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades e igualó en 1. Marcó 5 goles y recibieron 10.

El local se ubica en el noveno puesto con 15 puntos (4 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (3 PG – 3 PE – 7 PP).

El árbitro Stib Morales Ordóñez fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Mictlán hoy

El estratega Gabriel Álvarez apostó por una formación 3-5-2 con John Faust bajo los tres palos; William Ramírez, Renny Folleco y Richard Monges en la zaga; Miguel Ángel Lemus, William Fajardo, Osman Salguero, Kendel Herrarte y Juan Carlos Escobar en el medio; y Julio César Rodríguez y Sebastián Colón como atacantes.

Formación de Malacateco hoy

Por su parte, el entrenador Roberto Montoya planteó un esquema táctico 3-5-2 con Miguel Jiménez en la portería; Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres, Brayan Morales en la línea defensiva; Kevin Ramírez, Joshua Trigueño, Andy Soto, Gabino Vásquez y Dilan Palencia en el mediocampo; y Luis Martínez y Byron Angulo en la delantera.