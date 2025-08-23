Las estadísticas del encuentro entre Guastatoya y Mictlán del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Guastatoya (1)

VS

Mictlán (4)

(1) VS (4) Tarjetas Rojas:

Guastatoya (1)

VS

Mictlán (0)

Así llegan Guastatoya y Mictlán

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya sufrió un duro golpe al caer 0 a 5 en la ultima jornada ante Xelajú. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 11 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Mixco. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 2, con 2 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 1 punto (1 PE – 4 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (3 PE – 2 PP).

El árbitro Diego Ojer González fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Guastatoya hoy

El estratega Ariel Sena apostó por una formación 4-3-3 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Dilan Palencia, Marlon Sequén, Ricardo Blanco y Víctor Armas en la zaga; Keyshwen Arboine, Yordin Hernández y Herberth Morales en el medio; y Nelson García, Denilson Sánchez y Hristopher Robles como atacantes.

Formación de Mictlán hoy

Por su parte, el entrenador Adrián García Arias planteó un esquema táctico 4-4-2 con John Faust en la portería; César Madrid, William Ramírez, Bryan Menéndez, Renny Folleco en la línea defensiva; Guillermo Chavasco, Osman Salguero, Daniel Santa y Kendel Herrarte en el mediocampo; y Robin Betancourth y William Fajardo en la delantera.