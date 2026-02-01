EN VIVO | Mictlán vs. Achuapa por la jornada 4 del torneo Clausura 2026

Mictlán recibirá este lunes a las 6:00 p.m. a Deportivo Achuapa en el Estadio La Asunción por la jornada 4 del Torneo Clausura 2026. Este compromiso cerrará la fecha y será clave para ambos equipos en sus respectivos objetivos en la tabla de posiciones.Ek

El conjunto mitleco necesitan sumar puntos para consolidarse en la parte media de la tabla. Mictlán viene de perder ante Xelajú y busca recuperarse en casa para no complicarse en la clasificación del certamen y mantener una posición tranquila en la tabla acumulada.

Por su parte, Achuapa dirigido por el mexicano Rafael Loredo ocupa las últimas posiciones de la tabla acumulada. Los cebolleros solo han ganado un partido en el Clausura 2026 con apenas 4 puntos y necesitan urgentemente un resultado favorable como visitante para salir de la zona de peligro en la clasificación general.

Sigue el minuto a minuto del encuentro aquí: