EN VIVO| Mictlán vs. Antigua GFC por la jornada 15 del torneo Apertura 2025

El estadio La Asunción será el escenario de un partido importante este domingo a las 15:00 horas, cuando Mictlán reciba a Antigua GFC en el marco de la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Ambos equipos llegan con objetivos distintos, pero con la misma necesidad de sumar. Los conejos se presentan ante su afición con la intención de hacer respetar su localía y seguir en la pelea por mantenerse dentro de los puestos de clasificación.