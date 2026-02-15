EN VIVO | Mictlán vs. Antigua GFC por la jornada 6 del Clausura 2026

Mictlán recibirá este domingo a Antigua GFC en el Estadio La Asunción por la jornada 6 del Torneo Clausura 2026. Los toros dirigidos por Gabriel Álvarez, nuevo técnico del equipo, buscarán aprovechar su localía para salir de la última posición de la tabla acumulada donde peligran en el descenso con 28 puntos.

Antigua llega desesperado por sumar su primera victoria del torneo. El bicampeón dirigido por Mauricio Tapia ocupa el último lugar del Clausura 2026 con apenas 2 puntos tras cinco jornadas sin conocer el triunfo. Los panzaverdes necesitan urgentemente ganar para salir del fondo de la tabla y empezar a remontar en el certamen.

El partido es de seis puntos para ambos equipos. Mictlán no puede seguir cediendo puntos en casa si quiere salir de la última posición de la acumulada que los tiene en zona de descenso directo. Antigua, por su parte, atraviesa la peor crisis de su historia reciente y debe reaccionar de inmediato para no hundirse más en el fondo del Clausura 2026.

Sigue el minuto a minuto del encuentro aquí: