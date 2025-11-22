EN VIVO| Mictlán vs. Aurora por la jornada 21 del torneo Apertura 2025

Fútbol Nacional

EN VIVO| Mictlán vs. Aurora por la jornada 21 del torneo Apertura 2025

La jornada 21 continuará este sábado a las 16:00 horas con el enfrentamiento entre Mictlán y Aurora en el estadio La Asunción, un partido que puede influir directamente en la lucha por la clasificación.

|

time-clock

Mictlán y Aurora se enfrentan por la jornada 21. (Foto: Prensa Libre)

La jornada 21 continuará este sábado a las 16:00 horas con el enfrentamiento entre Mictlán y Aurora en el estadio La Asunción, un partido que puede influir directamente en la lucha por la clasificación y en la pelea por los primeros puestos de la tabla general.

Mictlán llega a esta recta final con el objetivo firme de mantenerse en la disputa por un lugar entre los ocho mejores. Al frente estará Aurora, que vive un momento competitivo destacado y busca asegurar su posición dentro de los primeros lugares.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Apertura 2025 Aurora FC Deportes Deportivo Mictlán Futbol nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS