EN VIVO| Mictlán vs. Aurora por la jornada 21 del torneo Apertura 2025

La jornada 21 continuará este sábado a las 16:00 horas con el enfrentamiento entre Mictlán y Aurora en el estadio La Asunción, un partido que puede influir directamente en la lucha por la clasificación y en la pelea por los primeros puestos de la tabla general.

Mictlán llega a esta recta final con el objetivo firme de mantenerse en la disputa por un lugar entre los ocho mejores. Al frente estará Aurora, que vive un momento competitivo destacado y busca asegurar su posición dentro de los primeros lugares.