EN VIVO | Mictlán vs. Cobán Imperial por la jornada 16 del Torneo Clausura 2026

Mictlán y Cobán Imperial se miden este domingo en el Estadio La Asunción en un duelo que promete intensidad y mucho en juego en la jornada 16 del Torneo Clausura 2026. Los Conejos de Gabriel Álvarez reciben a los Príncipes Azules de Martín "Tato" García en un partido clave para ambos equipos en sus respectivos objetivos dentro del certamen.

Mictlán llega a este compromiso en la séptima posición del Clausura 2026 con 21 puntos, buscando mantenerse en la zona de clasificación y darle continuidad a su proceso bajo la dirección de Gabriel Álvarez. Los Conejos tendrán el apoyo de su afición en casa y necesitan sumar de a tres para no quedarse rezagados en la tabla acumulada.

Cobán Imperial, por su parte, llega como uno de los líderes del Clausura 2026 con 26 puntos, igualado con Xelajú MC y Mixco en lo más alto de la clasificación. Los Príncipes Azules de Martín "Tato" García buscarán aprovechar este compromiso de visitante para mantenerse en la pelea por el liderato del certamen.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través de PrensaLibre.com aquí: