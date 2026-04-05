EN VIVO | Mictlán vs. Comunicaciones por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026

Mictlán y Comunicaciones se miden este domingo en el Estadio La Asunción en uno de los partidos más importantes de la jornada 18 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan igualados con 48 puntos en la tabla acumulada, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo con implicaciones claras en la lucha por la permanencia.

Los Conejos llegan en condición de local pero golpeados tras la goleada 8-2 que sufrieron ante Antigua GFC en la jornada anterior. Mictlán necesita urgentemente los tres puntos en casa para recuperar la confianza y alejarse de la zona de peligro en la tabla acumulada.

Comunicaciones, por su parte, llega con la moral alta tras cortar su racha negativa de cuatro derrotas consecutivas al vencer 1-0 a Mixco. Los Cremas de Marco Antonio Figueroa marchan segundos en el Clausura con 28 puntos y buscan seguir sumando para consolidar su posición en ambas tablas.

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