EN VIVO| Mictlán vs. Comunicaciones se enfrentan por la jornada 12 del torneo Apertura 2025

El estadio de Asunción de Mita será el escenario donde Deportivo Mictlán y Comunicaciones se enfrenten este domingo a las 3 de la tarde, en el partido que abre la jornada dominical de la fecha 12 del torneo Apertura 2025. Un duelo con realidades distintas, pero con la obligación de ambos equipos de sumar puntos clave en la tabla.

El cuadro conejo llega a este compromiso con la motivación de jugar en casa y con la necesidad de escalar posiciones en la clasificación. Comunicaciones, por su parte busca reindicar el camino del triunfo.