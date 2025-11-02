EN VIVO| Mictlán vs. Guastatoya por la jornada 17 del torneo Apertura 2025

La jornada 17 del Torneo Apertura 2025 continúa este domingo con un duelo de mucha importancia para ambos equipos: Mictlán enfrentará a Guastatoya a partir de las 15:00 horas en el estadio La Asunción, en busca de tres puntos vitales para sus respectivos objetivos en la tabla.

El conjunto de los “Conejos” llega motivado tras sumar puntos importantes en las últimas fechas, y buscará aprovechar su condición de local para seguir en posiciones de clasificación. Mictlán ha mostrado solidez en casa y confía en su afición para volver a sumar una victoria que les permita escalar posiciones.