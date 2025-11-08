EN VIVO| Mictlán vs. Marquense por la jornada 19 del torneo Apertura 2025

La jornada 19 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional se pone en marcha este sábado con el enfrentamiento entre Mictlán y Marquense, un duelo directo en la parte media de la tabla que promete intensidad y emoción desde el Estadio La Asunción, donde el balón comenzará a rodar a las 15:00 horas.

Ambos equipos llegan necesitados de puntos para cerrar de buena manera la fase regular y buscar un lugar más cómodo en la clasificación general. Mictlán, que ha tenido un rendimiento irregular a lo largo del torneo, intentará aprovechar su localía para reencontrarse con la victoria.