Fútbol Nacional
EN VIVO| Mictlán vs. Marquense por la jornada 19 del torneo Apertura 2025
Mictlán recibe a Marquense por la jornada 19. (Foto: Prensa Libre)
La jornada 19 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional se pone en marcha este sábado con el enfrentamiento entre Mictlán y Marquense, un duelo directo en la parte media de la tabla que promete intensidad y emoción desde el Estadio La Asunción, donde el balón comenzará a rodar a las 15:00 horas.
Ambos equipos llegan necesitados de puntos para cerrar de buena manera la fase regular y buscar un lugar más cómodo en la clasificación general. Mictlán, que ha tenido un rendimiento irregular a lo largo del torneo, intentará aprovechar su localía para reencontrarse con la victoria.