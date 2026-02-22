EN VIVO | Mictlán vs. Marquense por la jornada 8 del Clausura 2026

Mictlán recibirá a Marquense en el Estadio La Asunción por la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 en un duelo de equipos desesperados por sumar. Los toros ocupan el último lugar del certamen con apenas 5 puntos y necesitan urgentemente ganar para salir del fondo de la tabla.

Marquense llega todavía más urgido que los locales. Los rojinegros están últimos en la tabla acumulada con 28 puntos, peligrando seriamente en la zona de descenso directo a la Primera División. Los de San Marcos tienen 7 puntos en el Clausura y una victoria podría darles algo de respiro en su lucha por la permanencia.

Para Mictlán, el partido representa una oportunidad de oro para sumar tres puntos vitales. Los toros están últimos tanto en el Clausura 2026 como penúltimos en la acumulada, y necesitan empezar a ganar para salir de ambas crisis y alejarse del fondo de la clasificación general.

