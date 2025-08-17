EN VIVO| Mictlán vs. Mixco por la quinta jornada del torneo Apertura 2025

El estadio La Asunción será el escenario donde Deportivo Mictlán y Deportivo Mixco se enfrenten este domingo por la jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. El encuentro está programado para las 15:00 horas.

Mictlán llega a este compromiso en busca de aprovechar su localía, un factor que históricamente ha sido determinante para los conejos, especialmente por las condiciones climáticas y la intensidad con la que suelen jugar en Jutiapa. Por su parte, Mixco llega con la motivación de haber mostrado un inicio de torneo competitivo, siendo el único líder hasta el momento en el torneo.