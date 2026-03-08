EN VIVO | Mictlán vs. Municipal por la jornada 12 del Torneo Clausura 2026

Mictlán recibe este domingo a Municipal en el estadio La Asunción a las 3:00 de la tarde en el marco de la jornada 12 del Torneo Clausura 2026. Los Conejos buscan en casa los tres puntos que les permitan salir de la zona de descenso, mientras que los rojos llegan con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por el liderato.

Mictlán atraviesa uno de sus momentos más complicados del torneo. Los Conejos acumulan 9 puntos en el undécimo lugar del Clausura 2026 y 33 unidades en la tabla acumulada, posición que los mantiene en zona de descenso junto a Marquense. Cada partido se convierte en una final para el conjunto miteco en esta segunda vuelta.

Municipal, dirigido por Mario Celado, llega en el cuarto lugar de la tabla con 18 puntos, igualado con Xelajú y a cuatro del líder Comunicaciones. Los rojos buscarán de visita los tres puntos para no perder terreno en la parte alta de la clasificación en el arranque de la segunda vuelta.

