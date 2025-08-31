EN VIVO| Mictlán vs. Municipal por la séptima jornada del torneo Apertura 2025

El estadio La Asunción de Jutiapa será el escenario de un partido atractivo en la jornada 7 del Torneo Apertura 2025, cuando Deportivo Mictlán reciba a Municipal a partir de las 18:00 horas. Los Conejos buscarán hacerse fuertes en casa, mientras que los Rojos intentarán mantener el invicto en el presente torneo luego de 6 jornadas.