EN VIVO | Mictlán vs. Xelajú MC por la jornada 21 del Torneo Clausura 2026

Mictlán y Xelajú MC protagonizan este domingo uno de los partidos más importantes de la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio La Asunción a las 5:00 PM. Los Conejos reciben a uno de los mejores posicionados del certamen en un duelo que tiene implicaciones directas en ambas tablas, con Xelajú buscando mantener el liderato y Mictlán necesitando urgentemente los tres puntos para alejarse de la zona de descenso en la tabla acumulada.

Xelajú MC llega en la tercera posición del Clausura 2026 con 33 puntos, a pocos del grupo de perseguidores del liderato junto a Municipal, Mixco y Comunicaciones. Los Superchivos de Roberto Hernández buscarán mantener su ventaja en los puestos de arriba y dar un golpe definitivo en la pelea por el liderato del certamen.

Mictlán, por su parte, marcha en la novena posición del Clausura con 26 puntos y en el puesto 11 de la tabla acumulada, que lo tiene como descendido momentáneamente a dos jornadas del cierre. Los Conejos llegan con la obligación de ganar en casa para seguir con vida en su lucha por la permanencia en la Liga Nacional.

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