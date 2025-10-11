EN VIVO| Mictlán vs Xelajú por la jornada 13 del torneo Apertura 2025

La jornada 14 del torneo Apertura 2025 arrancará este sábado 11 de octubre en el estadio de Asunción, donde Mictlán recibirá a Xelajú a partir de las 15:00 horas. El partido promete ser intenso y muy parejo, ya que ambos equipos buscan sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea en la tabla de posiciones.

Se espera un partido muy disputado en la mitad de la cancha, con ambos equipos intentando controlar el ritmo del encuentro desde el inicio. La solidez defensiva y la efectividad en ataque serán determinantes para quedarse con los tres puntos.