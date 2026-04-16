EN VIVO: Mixco tiene un triunfo parcial por 2-1

En el minuto 51, Eliser Quiñones le da la victoria a Mixco. En el Estadio La Asunción, la visita ahora supera a Mictlán por 2 a 1.

Las estadísticas del encuentro entre Mictlán y Mixco del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Mictlán (0)

VS

Mixco (1)

(0) VS (1) Tiros Libres:

Mictlán (0)

VS

Mixco (1)

Así llegan Mictlán y Mixco

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

Mictlán no pudo ante Marquense en el . Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 12 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

Mixco venció 3-1 a Xelajú en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 8 goles en el arco rival y 5 en su portería.

El anfitrión está en el noveno puesto con 25 puntos (7 PG – 4 PE – 8 PP), mientras que la visita acumula 32 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (9 PG – 5 PE – 5 PP).

Kevin Cacao fue el árbitro escogido para el partido en el Estadio La Asunción.

Formación de Mictlán hoy

Gabriel Álvarez eligió una alineación 4-4-2 con John Faust en el arco; Jonas Herrarte, Renny Folleco, William Ramírez y Richard Monges en defensa; Cesar Chinchilla, Brandon Rivas, Osman Salguero y Kendel Herrarte en el medio; y William Fajardo y Robin Betancourth en la delantera.

Formación de Mixco hoy

Por su parte, Fabricio Benítez presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Mynor Padilla; Jeshua Urizar, Nixson Flores, Manuel Moreno, Facundo González en el muro defensivo; Kennedy Rocha, Óscar González, Diego Marroquín y Edilson Reyes en el centro del campo; y Eliser Quiñones y Nicolás Martínez como delanteros.