EN VIVO: Mictlán y Mixco están jugando: sin goles por ahora en la fecha 5

Tarjetas Amarillas:

Mictlán (1)

VS

Mixco (2)

La previa del encuentro entre

Mictlán

y

Mixco

por

Apertura 2025 :



Así llegan Mictlán y Mixco

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán no pudo ante Antigua GFC en el Pensativo. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco venció 2-1 a Xelajú en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 6 goles a favor y anotó 2 en contra.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 2 puntos (2 PE – 2 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (4 PG).

Alan Monroy fue el árbitro escogido para el partido en el Estadio La Asunción.

Formación de Mictlán hoy

Adrián García Arias eligió una alineación 4-5-1 con John Faust en el arco; César Madrid, William Ramírez, Bryan Menéndez y Renny Folleco en defensa; Guillermo Chavasco, Jesús Hernández, Daniel Santa, Kendel Herrarte y Elmer Monroy en el medio; y Robin Betancourth en la delantera.

Formación de Mixco hoy

Por su parte, Fabricio Benítez presentó un esquema táctico 4-3-3 con el portero Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Diego Méndez, Facundo González, Jeshua Urizar en el muro defensivo; Kener Lemus, Esnaydi Zúñiga y José Bolaños en el centro del campo; y Esteban Garcia, Adrián Cifuentes y Eliser Quiñones como delanteros.