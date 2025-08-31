EN VIVO: Mictlán y Municipal empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo

Los equipos ya están en el campo de juego para jugar la etapa complementaria. El local y la visita no se sacan ventaja en el encuentro en el Estadio La Asunción.

Las estadísticas del encuentro entre Mictlán y Municipal del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Mictlán (2)

VS

Municipal (1)

Así llegan Mictlán y Municipal

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán derrotó por 3 a 1 a Guastatoya en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 3 encuentros. Le han encajado 5 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Xelajú. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 empate. Ha convertido 8 goles y ha recibido 5 en contra.

El local está en el décimo primer puesto con 6 puntos (1 PG – 3 PE – 2 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (3 PG – 3 PE).

El árbitro designado para el encuentro fue Cristopher Corado.

Formación de Mictlán hoy

El equipo dirigido por Adrián García Arias plantea su juego con una formación 4-4-2 con John Faust en el arco; Bryan Menéndez, Renny Folleco, William Ramírez y César Madrid en defensa; Daniel Santa, Guillermo Chavasco, Cesar Chinchilla y Kendel Herrarte en el medio; y William Fajardo y Robin Betancourth en la delantera.

Formación de Municipal hoy

Por su parte, los conducidos por Mario Acevedo se paran en la cancha con una estrategia 4-3-3 con Braulio Linares defendiendo la portería; Cristian Jiménez, Mathius Gaitán, Carlos Estrada, Aubrey David en la zaga; Yunior Pérez, Jefry Bantes y John Méndez en el centro del campo; y con Eddie Hernández, César Archila y José Martínez en el ataque.